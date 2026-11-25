Медведев: Джонсон выступает за заход НАТО на Украину, отрицая риск войны с РФ

Медведев: Джонсон упрямо визжит, что заход НАТО на Украину не приведет к войне Медведев: Джонсон выступает за заход НАТО на Украину, отрицая риск войны с РФ

Москва25 ноя Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за ввод войск НАТО на Украину, при этом отрицая возможность возникновения конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. Соответствующий пост Медведева размещен в его Telegram-канале.

Как выразился политик, в настоящее время "патлатый дегенерат" "исступленно топит" за немедленный заход войск НАТО на Украину.

На резонный вопрос о том, что это приведет к войне России с альянсом, лохматая свинья упрямо визжит, что такого не случится, ибо НАТО гораздо сильнее России и русские просто испугаются мощи альянса говорится в посте

Также Медведев назвал Джонсона "редким провокатором" и написал, что в начале украинского конфликта тот отговорил Киев от заключения мирного договора.

Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 года по сентябрь 2022 года.