Москва15 окт Вести.Иранские власти планируют продолжить бороться с оператором спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Это инструмент, используемый противником для командования и управления, для шпионажа и сбора информации. У нас есть несколько систем для отключения спутниковых терминалов Starlink приводит телеканал слова секретаря Высшего совета Ирана по киберпространству Мохаммада Амина Агамири

Как отмечает издание, использование терминалов Starlink или владение оборудованием для системы в Иране приведет к тюремному заключению сроком от шести месяцев до двух лет. А за ввоз или развертывание терминалов можно получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что украинские чиновники беспокоятся из-за ограниченной работы спутниковой системы Starlink . Они опасаются, что это может быть связано с обещаниями Вашингтона изменить политику передачи разведданных между двумя странами.