Москва29 нояВести.Компания SpaceX выступила с официальным опровержением информации газеты Washington Post о предполагаемом использовании спутниковой системы Starlink иранскими вооруженными силами в операциях против США.
В сообщении компании, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что ни внутренние проверки, ни данные Пентагона не подтверждают факт применения сервиса иранской стороной.
Эта заведомо ложная "статья"... Тем не менее они безответственно опубликовали этот заказной материалговорится в публикации
Представители компании также отметили, что информировали редакцию Washington Post о недостоверности этих сведений еще несколько недель назад.
По мнению SpaceX, публикация носит безответственный характер, а руководству издания должно быть стыдно за обнародование подобного материала.
Ранее газета Washington Post сообщила, что на начальном этапе конфликта с Соединенными Штатами Иран задействовал возможности Starlink для координации ударов по американским военным объектам и управления войсками.