В SpaceX опровергли данные WP об использовании Ираном сети Starlink

SpaceX назвала ложью сообщения о применении Starlink иранскими военными В SpaceX опровергли данные WP об использовании Ираном сети Starlink

Москва29 ноя Вести.Компания SpaceX выступила с официальным опровержением информации газеты Washington Post о предполагаемом использовании спутниковой системы Starlink иранскими вооруженными силами в операциях против США.

В сообщении компании, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что ни внутренние проверки, ни данные Пентагона не подтверждают факт применения сервиса иранской стороной.

Эта заведомо ложная "статья"... Тем не менее они безответственно опубликовали этот заказной материал говорится в публикации

Представители компании также отметили, что информировали редакцию Washington Post о недостоверности этих сведений еще несколько недель назад.

По мнению SpaceX, публикация носит безответственный характер, а руководству издания должно быть стыдно за обнародование подобного материала.

Ранее газета Washington Post сообщила, что на начальном этапе конфликта с Соединенными Штатами Иран задействовал возможности Starlink для координации ударов по американским военным объектам и управления войсками.