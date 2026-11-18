В CENTCOM опровергли заявление КСИР об ударе дронов по базе США в Бахрейне

В США опровергли заявление КСИР об ударе БПЛА по американской базе в Бахрейне В CENTCOM опровергли заявление КСИР об ударе дронов по базе США в Бахрейне

Москва18 ноя Вести.Утверждение Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) о том, что 17 ноября их беспилотники поразили американскую радиолокационную станцию на базе в Бахрейне, "не соответствует действительности". Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В заявлении подчеркивается, что несколько иранских ударных беспилотников, запущенных КСИР в направлении Бахрейна, были перехвачены.

В результате инцидента американское оборудование не пострадало, среди американского персонала также нет пострадавших. Центральное командование и силы партнеров продолжают сохранять высокую бдительность говорится в публикации

Ранее в КСИР заявили, что нанесли удар по радиолокационной станции США на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне. Согласно заявлению, операция стала ответом на то, что "американские дроны продолжают нарушать иранское воздушное пространство". Позднее истребители Соединенных Штатов атаковали иранский остров Кешм.