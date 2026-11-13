Nour News: в КСИР заявили о ликвидации радара раннего предупреждения в Бахрейне

КСИР ликвидировал военный объект США в Бахрейне Nour News: в КСИР заявили о ликвидации радара раннего предупреждения в Бахрейне

Москва13 ноя Вести.Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) поразили расположенный в Бахрейне радар раннего предупреждения американского производства. Соответствующую информацию распространило агентство Nour News.

Согласно сообщению, удар был нанесен в ответ на недавние американские атаки на город Сирик. Целью иранские военные определили радиолокационную систему США на территории Бахрейна.

По утверждению Nour News, в результате удара радар был уничтожен. Других подробностей операции агентство не привело.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Иран серьезно повредил ряд других объектов ВМС США в Бахрейне. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что США больше не считают необходимым заключать соглашение с Ираном.