КСИР сбил два американских дрона MQM-170 над островом Кешм

IRNA: КСИР уничтожил два американских дрона MQM-170 над островом Кешм КСИР сбил два американских дрона MQM-170 над островом Кешм

Москва6 ноя Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана уничтожил два американских беспилотника (БПЛА) в небе над островом Кешм на юге Ирана, сообщает агентство IRNA.

Пятый и шестой американские разведывательные беспилотники MQM-170 сбиты над островом Кешм с помощью передовых систем радиоэлектронной борьбы аэрокосмических сил КСИР отмечает IRNA

Иранские военные постоянно сообщают о перехвате американских БПЛА различного типа.

США и Израиль начали 28 февраля 2026 года наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. Сейчас конфликт временно затих, но существуют риски возобновления боевых действий.