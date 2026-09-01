Американский беспилотник сбит над центральной частью Ирана новой системой ПВО Mehr: американский БПЛА сбит над центральной частью Ирана новой системой ПВО

Москва1 сен Вести.Вооруженные силы Ирана испытали новую систему противовоздушной обороны (ПВО), сбив американский беспилотник MQ-9 в небе над центральной частью республики, сообщает агентство Mehr.

По его данным, американский дрон был сбит над городом Хомейн.

1 сентября Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране. Как отмечалось в заявлении, в 12.00 по восточному времени силы США начали наносить удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в республике.

Как отмечало иранское информагентство Fars News, взрывы прогремели в портовых городах Бандар-Аббас, Чахбехар и Конарак, а также на острове Кешм.

Вечером 1 сентября телеканал Press TV сообщил, что военные Ирана начали ответные атаки по американским военным базам после того, как страна подверглась ударам Вашингтона.