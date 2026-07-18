Москва18 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) на юге Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven. Об этом сообщает Press TV.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел "на фоне усилившихся атак США".

КСИР сбил RQ-11 Raven в южных районах Ирана говорится в публикации

Накануне в CENTCOM сообщили о новой серии американских ударов по иранским целям. Взрывы прозвучали недалеко от города Сирик в провинции Хормозган.

Между тем агентство IRNA передало, что КСИР нанес удар по складу беспилотников США в Бахрейне.