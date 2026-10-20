Москва20 окт Вести.Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.

Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции, осуществляя контроль за воздушным пространством Ормузского пролива, обнаружили и немедленно поразили беспилотник MQ-9 приводит заявление КСИР агентство Tasnim

В публикации отмечается, что с момента начала военного конфликта между США и Ираном системы противовоздушной обороны сбили свыше 50 беспилотных летательных аппаратов MQ-9.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может завершить конфликт с Ираном в короткие сроки, потому что у Исламской Республики больше нет возможности получить ядерное оружие.