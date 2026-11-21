ПВО КСИР сбила 58-й беспилотник MQ-9 США в небе над Ормузским проливом IRNA: силы ПВО КСИР сбили американский дрон MQ-9 над Ормузским проливом

Москва21 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили американский дрон MQ-9 в небе над Ормузским проливом, сообщает агентство IRNA.

Час назад беспилотник MQ-9 армии США был перехвачен и сбит в небе над Ормузским проливом новой системой противовоздушной обороны КСИР сообщает издание

В агентстве также отметили, что это 58-й по счету беспилотник подобного типа, который удалось сбить КСИР.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к переговорам, но требует от США четкого сигнала.