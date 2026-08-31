Москва31 авгВести.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о поражении американского тяжелого разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper над Ормузским проливом, сообщил телеканал Press TV.
Из заявления КСИР, на которое ссылается телеканал, следует, что сбитый беспилотник упал в воды Персидского залива.
Американский дрон MQ-9 поражен над Ормузским проливом и упал в воды Персидского заливаговорится в публикации
Как сообщали агентства Mehr и Fars, из заявления КСИР также следует, что MQ-9 перехватили их средства противовоздушной обороны (ПВО).
До этого портал Axios сообщил, что США ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак. В КСИР пообещали ответить на американский удар.
В ночь на понедельник, 31 августа, Fox News со ссылкой на источник сообщил, что Иран атаковал базы США в Иордании после американских ударов по его ракетным пусковым установкам на острове Ларек.
В КСИР сообщали об ударе по двум базам США в Иордании. Как указывал Press TV, в результате атаки были уничтожены инфраструктура техобслуживания и места дислокации истребителей.