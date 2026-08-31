Press TV: в КСИР заявили, что сбили над Ормузским проливом дрон MQ-9 Reaper США

В КСИР заявили, что сбили над Ормузским проливом беспилотник MQ-9 Reaper США Press TV: в КСИР заявили, что сбили над Ормузским проливом дрон MQ-9 Reaper США

Москва31 авг Вести.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о поражении американского тяжелого разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper над Ормузским проливом, сообщил телеканал Press TV.

Из заявления КСИР, на которое ссылается телеканал, следует, что сбитый беспилотник упал в воды Персидского залива.

Американский дрон MQ-9 поражен над Ормузским проливом и упал в воды Персидского залива говорится в публикации

Как сообщали агентства Mehr и Fars, из заявления КСИР также следует, что MQ-9 перехватили их средства противовоздушной обороны (ПВО).

До этого портал Axios сообщил, что США ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак. В КСИР пообещали ответить на американский удар.

В ночь на понедельник, 31 августа, Fox News со ссылкой на источник сообщил, что Иран атаковал базы США в Иордании после американских ударов по его ракетным пусковым установкам на острове Ларек.

В КСИР сообщали об ударе по двум базам США в Иордании. Как указывал Press TV, в результате атаки были уничтожены инфраструктура техобслуживания и места дислокации истребителей.