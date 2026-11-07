Москва7 нояВести.Иран перехватил и сбил американский беспилотник MQ-9 над островом Кешм на юге страны.
Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Беспилотник MQ-9 американского агрессора был сбит огнем современных систем противовоздушной обороныговорится в публикации
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана уничтожил в небе над островом Кешм два разведывательных беспилотника США MQM-170.
В начале ноября американские военные нанесли удары по радарам и ракетным пусковым установкам на острове Кешм. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер, сославшись на одного из чиновников США, заявила, что атака проводилась в оборонительных целях.