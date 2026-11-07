Трамп признал точечные удары США по острову Кешм на юге Ирана Трамп заявил о точечных ударах США по иранскому объекту ПВО на острове Кешм

Москва7 ноя Вести.Американские военные в ночь на субботу, 7 ноября, нанесли точечный удар по иранской зенитной установке в районе острова Кешм, выведя ее из строя. Об этом заявил в беседе с представителями СМИ президент США Дональд Трамп.

Мы наносим небольшие удары, но они выводят объекты из строя​​​. Они (Иран – прим. ред.) соорудили небольшую зенитную установку, и мы вывели ее из строя примерно за 15 минут, может быть, за пять приводит РИА Новости слова Трампа

Ранее сообщалось о нескольких взрывах, которые прогремели на острове Кешм на юге Ирана. Позднее государственное телевидение IRIB сообщило, что иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в этом районе американский беспилотник MQ-9 Reaper.