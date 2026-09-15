СМИ: Иран сбил американский дрон MQ-1 Predator над Ормузским проливом Press TV: Иран сбил беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом

Москва15 сен Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил американский дрон MQ-1 Predator над западной частью Ормузского пролива, сообщает телеканал Press TV.

КСИР использовал новую передовую систему противовоздушной обороны.

Воздушно-космические силы КСИР сегодня рано утром сбили дрон MQ-1 над западной частью Ормузского пролива отмечает Press TV

Накануне беспилотник атаковал две рыбацкие лодки в районе порта Карган в Иране. Несколько рыбаков пропало без вести.

Иранское агентство Tasnim передало, что Иран направил США семь условий, на которых согласен открыть Ормузский пролив для судоходства.