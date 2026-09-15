Москва15 сенВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил американский дрон MQ-1 Predator над западной частью Ормузского пролива, сообщает телеканал Press TV.
КСИР использовал новую передовую систему противовоздушной обороны.
Воздушно-космические силы КСИР сегодня рано утром сбили дрон MQ-1 над западной частью Ормузского проливаотмечает Press TV
Накануне беспилотник атаковал две рыбацкие лодки в районе порта Карган в Иране. Несколько рыбаков пропало без вести.
Иранское агентство Tasnim передало, что Иран направил США семь условий, на которых согласен открыть Ормузский пролив для судоходства.