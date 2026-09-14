Москва14 сенВести.Несколько рыбаков пропали без вести в результате удара беспилотника по двум рыбацким лодкам в Иране.

Об этом сообщил заместитель губернатора иранской южной провинции Хормозган Ахмад Нафиси.

Две рыболовецкие лодки в районе порта Карган в Ормузском проливе подверглись беспилотной атаке преступного противника

цитиурет его слова агентство Fars

Накануне супертанкер подорвался на морских минах при попытке пройти по запрещенному для прохода Ираном южному маршруту в Ормузском проливе. Попытки потушить пожар оказались безуспешными