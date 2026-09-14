Москва14 сенВести.Несколько рыбаков пропали без вести в результате удара беспилотника по двум рыбацким лодкам в Иране.
Об этом сообщил заместитель губернатора иранской южной провинции Хормозган Ахмад Нафиси.
Две рыболовецкие лодки в районе порта Карган в Ормузском проливе подверглись беспилотной атаке преступного противникацитиурет его слова агентство Fars
Накануне супертанкер подорвался на морских минах при попытке пройти по запрещенному для прохода Ираном южному маршруту в Ормузском проливе. Попытки потушить пожар оказались безуспешными