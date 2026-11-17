Москва17 ноя Вести.Истребители Соединенных Штатов нанесли удар по объекту на иранском острове Кешм, с которого Исламская Республика произвела запуск ракет. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на сотрудника американского военного ведомства.

Собеседник уточнил, что Центральное командование США остается в состоянии повышенной бдительности.

Этот удар стал ответом на агрессию КСИР [Корпуса стражей исламской революции Ирана] против американских сил и средств привел журналист в соцсети X слова источника

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран нанесет удар по Вашингтону, то ему придется заплатить невиданную до сих пор цену.