Москва17 нояВести.Истребители Соединенных Штатов нанесли удар по объекту на иранском острове Кешм, с которого Исламская Республика произвела запуск ракет. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на сотрудника американского военного ведомства.
Собеседник уточнил, что Центральное командование США остается в состоянии повышенной бдительности.
Этот удар стал ответом на агрессию КСИР [Корпуса стражей исламской революции Ирана] против американских сил и средствпривел журналист в соцсети X слова источника
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран нанесет удар по Вашингтону, то ему придется заплатить невиданную до сих пор цену.