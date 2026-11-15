КСИР: Иран нанес удар по радару военной базы США в Бахрейне дронами

Иран атаковал радар военной базы США в Бахрейне беспилотниками КСИР: Иран нанес удар по радару военной базы США в Бахрейне дронами

Москва15 ноя Вести.Шесть беспилотников Авиационных сил Исламской революционной гвардии атаковали радар военной базы США в Бахрейне в Аль-Факе. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Уточняется, что удар был слышан в различных районах Бахрейна, а также продемонстрировал "операционные возможности КСИР".

Радар американской оборонительной базы в Бахрейне Аль-Факе был атакован шестью БПЛА Авиационных сил Исламской революционной гвардии отмечается в Telegram-канале КСИР

В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив сейчас закрыт, и любая агрессия со стороны США будет встречена жесткой и сильной позицией.

13 ноября сообщалось, что ВКС КСИР поразили расположенный в Бахрейне радар раннего предупреждения американского производства.