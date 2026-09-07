Эксперт дал прогноз, какие меры введут для безопасности детей в интернете Эксперт Сидоренко исключил введение жестких мер для безопасности детей в сети

Москва7 сен Вести.В России вряд ли введут жесткие меры по регулированию доступа детей в интернет, скорее всего, вопросы безопасности будут решаться путем мягких ограничений и активной просветительской работой. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил член Общественного совета при Минцифры России, руководитель Коммуникационной группы "Р.И.М. - ИНТЕРИУМ" Валерий Сидоренко.

В числе возможных мер по обеспечению безопасности детей в интернете эксперт обозначил введение детских SIM-карт и детских моделей нейросетей.

Думаю, что каких-то супержестких мер не будет по типу введения доступа в интернет по паспорту или ограничений в плане возраста, доступа к соцсетям. Но SIM-карты, различные тарифы детские, в нейронках, наверняка, появятся детские модели тоже. То есть такого плана регулирование – мягкое, мне кажется, будет в ближайшее время. …. Возможно, будут какие-то возрастные категории, например, детские аккаунты до четырнадцати лет, к примеру. Это я сейчас фантазирую. Таких законопроектов … я не видел. Но это одна из возможных мер в случае, если все будет совсем плохо заявил Сидоренко

Эксперт уверен, что, помимо ограничений, необходимо разработать образовательный и просветительский механизмы, которые позволят научить детей цифровой грамотности и гигиене. Для начала, уверен Сидоренко, дети должны понимать основные угрозы, которые несет цифровое пространство.

Насколько я знаю, подобные проекты готовятся, они есть от общественных организаций, но различные именно образовательные программы, направленные на цифровую гигиену, должны быть на государственном уровне, безусловно. То есть, если критическое мышление воспитывается там общей образованностью и в рамках общей школьной программы, то по цифровой гигиене, безусловно, отдельные программы нужны уверен эксперт

Президент РФ Владимир Путин на встрече с "пятеркой" предвыборного списка партии "Единая Россия" назвал чрезвычайно важным вопрос обеспечения безопасности детей в интернете. Российский лидер добавил, что подходить к этому нужно аккуратно, чтобы не нарушить права человека.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что выступает против запретов в вопросе безопасности детей в интернете.