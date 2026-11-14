Сенатор Булавин считает, что регулирование миграционной сферы должно быть единым Сенатор Булавин: в сфере миграции должно быть единое федеральное регулирование

Москва14 ноя Вести.В миграционной сфере должно быть единое для всех субъектов федеральное урегулирование. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, какие минусы есть в подходе самостоятельного регулирования регионами проблемы с мигрантами.

Почти в половине субъектов Российской Федерации… ограничения приняты. Я думаю, что миграционной службе нашей надо проанализировать состояние дел на сегодняшний момент. Посмотреть, насколько это увязывается с новыми подходами в миграционной сфере. По моему мнению, все-таки в этом плане должно быть федеральное регулирование, единое для всех субъектов Российской Федерации отметил Булавин

Также в интервью сенатор отметил, что миграционная среда должна быть насыщенной цифровыми сервисами, так она будет прозрачнее.

Ранее в Госдуме предложили усложнить процедуру получения гражданства РФ.