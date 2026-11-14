Сенатор призвал создать в России надежный заслон от иностранцев с судимостью Сенатор Булавин: РФ нужно поставить надежный заслон от иностранцев с судимостью

Москва14 ноя Вести.Россия должна поставить надежный заслон от проникновения в страну иностранцев, совершивших уголовное преступление в своей стране, заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин в интервью ИС "Вести", комментируя изменения в миграционной политике страны.

Мы должны поставить надежный заслон от проникновения в нашу страну иностранцев, которые имеют уголовное прошлое, совершили преступления в своих странах, имеют судимости. Мы должны надежно защититься от лиц, которые связаны с экстремистскими, террористическими организациями. Эти меры должны предприниматься или в момент пересечения нашей границы, а еще лучше — в странах исхода отметил Булавин

По его словам, за первые 9 месяцев 2026 года в Россию въехало почти 7 миллионов иностранных граждан.

Как ранее сообщал глава МВД России Владимир Колокольцев, сейчас в России находится около 6,5 миллиона мигрантов. По его данным, доля занятых легальной трудовой деятельностью выросла с 45% до 50%, а 10 лет назад она составляла лишь 25%.