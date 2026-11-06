Володин: число запретов мигрантам на въезд в РФ в 2026 году выросло на 75,8%

Число запретов мигрантам на въезд в Россию в 2026 году увеличилось, заявили в ГД Володин: число запретов мигрантам на въезд в РФ в 2026 году выросло на 75,8%

Москва6 ноя Вести.Запрет на въезд на территорию России за восемь месяцев 2026 года получили на 75,8% мигрантов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Парламентарий напомнил, что в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому перечень статей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих штрафы и выдворение мигрантов за совершение преступлений, увеличился более чем в два раза.

По данным МВД, за 8 месяцев 2026 года запрет на въезд в нашу страну принят в отношении более 260 тыс. мигрантов. Это на 75,8% больше (чем за аналогичный период 2025 года) написал Володин

Вместе с тем, отметил спикер Госдумы, за девять месяцев текущего года Федеральная служба судебных приставов принудительно выдворила из России 63,5 тысячи мигрантов, которые нарушили российское законодательство.

Володин добавил, что нововведения предоставляют возможность продолжать борьбу с нелегальной миграцией, а также в перспективе будут способствовать повышению общественной безопасности в России.