Володин рассказал о законах ноября: выдворение иностранцев и другие нововведения

Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах Володин рассказал о законах ноября: выдворение иностранцев и другие нововведения

Москва31 окт Вести.Перечень статей КоАП, по которым иностранным гражданам помимо штрафа грозит выдворение из России, расширен с 22 до 45 - более чем вдвое. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале в мессенджере MAX, перечисляя законы и другие изменения, вступающие в силу в ноябре.

Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям говорится в публикации

Мера начинает действовать 3 ноября. В расширенный список вошли, в частности:

неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего при исполнении обязанностей по охране Государственной границы

распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; нарушение общественного порядка

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ

призывы к введению или продлению политических либо экономических санкций против страны, ее граждан или компаний

дискриминация - нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религи

По словам спикера Госдумы, это будет способствовать повышению общественной безопасности и наведению порядка в миграционной сфере.

Согласно еще одному вступающему в силу закону, с 1 ноября Федеральное казначейство обязано направлять в информационную систему о государственных и муниципальных платежах сведения об их уплате не позднее чем через час после того, как распоряжение об этом принято к исполнению. В этот же день упрощается порядок расширения перечня таких платежей: оплатить больше счетов можно будет без ручного ввода реквизитов, а факт оплаты фиксируется в электронном виде.

Со 2 ноября, написал Володин, завершается эксперимент по автоматизации управления льготными и субсидированными пассажирскими перевозками на воздушном транспорте. Его результатом должно стать сокращение сроков подтверждения права на льготу при покупке авиабилетов, а также создание в будущем специализированной цифровой платформы.

Кроме того, с 26 ноября станет больше оснований для предоставления бюро кредитных историй (БКИ) кредитного отчета, а сами БКИ будут обязаны по запросу ФССП России направлять данные для проверки сведений о нарушениях правил возврата просроченной задолженности через единую электронную систему.