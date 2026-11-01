Оснований для выдворения иностранных граждан из РФ стало больше

В России расширили перечень оснований для выдворения иностранных граждан Оснований для выдворения иностранных граждан из РФ стало больше

Москва1 ноя Вести.Оснований для выдворения иностранных граждан из России стало больше. С третьего ноября вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличат список причин с 22 до 45.

Теперь принудительно покинуть РФ заставят тех иностранцев, которые дискредитировали Вооруженные силы России (ВС РФ), призывали к введению санкций против страны и к нарушению ее территориальной целостности.

Среди других оснований - нарушение требований режима ЧС, контртеррористической операции или военного положения, создание помех движению транспорта, неповиновение правоохранителям, мелкое хулиганство, дискриминация, возбуждение ненависти либо вражды, неповиновение пограничникам, осквернение религиозных символов, пропаганда экстремистской или нацистской символики, а также производство и распространение экстремистских материалов.

Ноябрьские нововведения также коснулись бюро кредитных историй (БКИ) и приставов. Для последних предусмотрены четкие правила оформления запроса, а для БКИ – предоставления самого отчета. Срок ответа ограничили пятью днями.

Более подробно о законах, которые вступают в силу в ноябре, ранее рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере МАХ.