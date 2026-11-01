Глава ФССП сообщил об увеличении числа выдворенных из РФ иностранцев ФССП: число принудительно выдворенных из РФ иностранцев выросло в 1,5 раза

Москва1 ноя Вести.По итогам девяти месяцев 2026 года из России было принудительно выдворено 63,5 тыс. иностранцев, что в полтора раза больше по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов в интервью ТАСС.

За 9 месяцев 2026 года должностными лицами ФССП России за пределы Российской Федерации выдворено 63,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года сказал он

Ранее сообщалось, что количество оснований для выдворения иностранных граждан из России увеличивается. С 3 ноября текущего года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличат список причин с 22 до 45.