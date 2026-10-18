После рейда в Москве 338 иностранцев выдворят за пределы России

В Москве после миграционного рейда выдворят 338 иностранцев После рейда в Москве 338 иностранцев выдворят за пределы России

Москва18 окт Вести.В Москве подвели итоги миграционного рейда на севере города – 338 иностранцев выдворят из России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Сотрудники полиции провели мероприятие, направленное на выявление нарушений миграционного законодательства. Проверяли хостелы, гостиницы, жилые дома, общественные места и улицы.

Всего в отношении иностранных граждан составили 1 406 административных протоколов. Помимо 338 человек, которых выдворят за пределы Российской Федерации, по 842 приняли решения о запрете на въезд в Россию.

Сотрудники полиции УВД по САО провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства… Итоги рейда: 1 406 административных протоколов составлено в отношении иностранных граждан; 338 человек подлежат выдворению за пределы России; 842 решения принято о неразрешении въезда в РФ говорится в публикации

Также возбудили 13 уголовных дел о незаконном пересечении границы и преступлениях, связанных с поддельными документами, еще 22 – по другим составам. Кроме того, полиция выявила трех иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске. За административные правонарушения назначили штрафы.