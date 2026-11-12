Совбез РФ: с начала 2026 года из России выдворили 143 тыс. мигрантов

Более 143 тыс. мигрантов выдворили из РФ с начала 2026 года Совбез РФ: с начала 2026 года из России выдворили 143 тыс. мигрантов

Москва12 ноя Вести.Более 143 тыс. мигрантов выдворили из России за девять месяцев 2026 года. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Уточняется, что это число в три раза превышает уровень за аналогичный период 2025 года.

За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны - 143,1 тысячи (рост в три раза) отмечается в сообщении

Подчеркивается, что за январь-сентябрь 2026 года составлено 1,8 миллиона протоколов об административных правонарушениях, что на 22,6% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, 78,7 тысячи иностранцев сократили срок временного пребывания, а 290,8 тысячи не разрешили въезд. Депортированы были 4,8 тысячи иностранцев.

10 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о сокращении в 2026 году преступности среди иностранных граждан.