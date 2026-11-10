МВД: за три года гражданство РФ прекращено для 5 тыс. бывших иностранных граждан

За три года гражданство РФ прекращено для 5 тысяч бывших иностранных граждан МВД: за три года гражданство РФ прекращено для 5 тыс. бывших иностранных граждан

Москва10 ноя Вести.Более чем пяти тысячам бывших иностранных граждан прекращено гражданство РФ за последние три года, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Об этом он рассказал во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Министр уточнил, что благодаря совместной законодательной работе был отменен ряд оснований упрощенного приема в гражданство РФ. Кроме того, три года назад был введен институт прекращения гражданства.

За это время его положения были применены в отношении более пяти тысяч человек. Главным образом – за совершение преступлений сказал Колокольцев

Глава МВД РФ также сообщил, что преступность среди иностранных граждан сократилась в России в этом году на 40 процентов.