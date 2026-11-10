В 2026 году МВД запретило въезд в Россию 290 тыс. иностранцам

МВД закрыло въезд в Россию 290 тысячам иностранных граждан в 2026 году В 2026 году МВД запретило въезд в Россию 290 тыс. иностранцам

Москва10 ноя Вести.МВД России закрыло въезд в страну 290 тысячам иностранных граждан, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев. Соответствующе заявление было сделано руководителем ведомства в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации

Сроки, на которые иностранцам закрывают въезд в РФ, составляют от трех до десяти лет.

Отмечается, что показатели по количеству иностранных граждан, которым закрыли въезд, почти вдвое превышает аналогичные показатели 2025 года.

Число лиц, которым МВД закрыло въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет, уже почти в два раза превысило прошлогодние значения и составило 290 тысяч приводит слова Колокольцева ТАСС

Ранее сообщалось, что преступность среди иностранных граждан сократилась в России в этом году на 40%.