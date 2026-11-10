Москва10 нояВести.МВД России закрыло въезд в страну 290 тысячам иностранных граждан, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев. Соответствующе заявление было сделано руководителем ведомства в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации
Сроки, на которые иностранцам закрывают въезд в РФ, составляют от трех до десяти лет.
Отмечается, что показатели по количеству иностранных граждан, которым закрыли въезд, почти вдвое превышает аналогичные показатели 2025 года.
Число лиц, которым МВД закрыло въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет, уже почти в два раза превысило прошлогодние значения и составило 290 тысячприводит слова Колокольцева ТАСС
Ранее сообщалось, что преступность среди иностранных граждан сократилась в России в этом году на 40%.