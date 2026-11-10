Колокольцев: преступность среди мигрантов сократилась в этом году на 40%

Глава МВД РФ рассказал о ситуации с преступностью среди мигрантов Колокольцев: преступность среди мигрантов сократилась в этом году на 40%

Москва10 ноя Вести.Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о сокращении в 2026 году преступности среди иностранных граждан. Заявление было сделано главой МВД во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Руководитель ведомства отметил, что соответствующий показатель снизился на 40%, общее количество совершенных преступлений составило 20 тысяч.

Иностранцами за 9 месяцев совершено более 20 тыс. преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее уточнил глава МВД РФ

При этом их доля в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%, проинформировал Колокольцев.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2026 года в РФ въехало около 7,5 млн иностранцев.