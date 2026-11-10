Глава МВД сообщил, что в РФ сейчас находится около 6,5 млн мигрантов

Колокольцев назвал число мигрантов, находящихся сейчас в России Глава МВД сообщил, что в РФ сейчас находится около 6,5 млн мигрантов

Москва10 ноя Вести.Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в России сейчас находится около 6,5 млн мигрантов. Такие цифры он привел, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

При этом доля занятых легальной трудовой деятельностью возросла с 45% до 50%, тогда как 10 лет назад данный показатель составлял всего 25%, отметил министр.

По состоянию на 1 октября в нашей стране находилось около 6,5 млн мигрантов сказал Колокольцев

Он также проинформировал, что за 9 месяцев текущего года в Россию въехало около 7,5 млн иностранцев.