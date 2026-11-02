Оснований для выдворения мигрантов из РФ станет больше в два раза МВД РФ: с 3 ноября число оснований для выдворения мигрантов вырастет

Москва2 ноя Вести.Перечень административных правонарушений, за которые иностранцев будут выдворять из России, удвоится с 3 ноября, предупредила миграционная служба МВД России в своем канале в мессенджере MAX. Поправки в КоАП РФ предусмотрены федеральным законом № 294-ФЗ от 4 августа 2026 года.

Уточняется, что теперь общее число административных правонарушений, за которые иностранных граждан могут выдворить с территории России, увеличилось до 45.

Закон в два раза расширяет перечень составов административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане подлежат административному выдворению. Общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45 говорится в сообщении

В частности, эта мера может быть применена к иностранцам, которые не подчинились законным распоряжениям сотрудников полиции, совершили мелкое хулиганство, нарушили правила проведения публичных мероприятий или дискредитировали Вооруженные силы России.

Кроме того, изменения предусматривают увеличение штрафов за правонарушения в сфере миграции.

Ранее глава ФССП России Дмитрий Аристов сообщил, что за девять месяцев 2026 года из России выдворили 63,5 тысячи иностранцев, что в полтора раза больше прошлогодних показателей.