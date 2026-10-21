В центре Москвы на стройках нелегально работали более 20 мигрантов

Более 20 нелегальных мигрантов обнаружили на стройках в центре Москвы В центре Москвы на стройках нелегально работали более 20 мигрантов

Москва21 окт Вести.Сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО в ходе проверки составили 21 протокол в связи с выявленными фактами незаконной работы мигрантов. Об этом столичная полиция сообщает в MAX.

В рамках операции "Нелегал" сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО проверили строительные объекты в Староконюшенном переулке и на Бакунинской улице, а также предприятие общественного питания на улице Покровка говорится в мессенджере

За незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей. Мигранты будут выдворены за пределы РФ. Проводится проверка в отношении работодателей.