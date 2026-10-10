Жительницу Щербинки будут судить за организацию незаконной миграции

В Щербинке полиция обнаружила незаконно находящихся в РФ иностранных граждан Жительницу Щербинки будут судить за организацию незаконной миграции

Москва10 окт Вести.Столичные полицейские выявили факт незаконной миграции. Как передает пресс-служба ведомства, 45-летняя жительница Щербинки за деньги предоставила жилье двум иностранцам, незаконно находящимся в России.

Женщина… поселила мужчин у себя, предоставив им спальные места без оформления договоров найма. Незаконная схема действовала с декабря прошлого года по октябрь текущего говорится в сообщении ведомства в MAX

Ранее москвичку уже судили за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Иностранных граждан привлекли к административной ответственности. Им назначен штраф в размере 5 тысяч рублей каждому, также они будут выдворены за пределы России.