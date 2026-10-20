160 нарушителей миграционного законодательства выявлено в Подмосковье В Подмосковье полиция выявила 160 нарушителей миграционного законодательства

Москва20 окт Вести.В Дмитровском муниципальном округе в результате оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2026" 160 иностранцев привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает канал подмосковной полиции в MAX.

В ходе рейда полицейские доставили в отдел полиции 160 иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. На всех правонарушителей составлены административные протоколы, на некоторых – сразу по нескольким статьям рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

В отношении 122 иностранных граждан составлены протоколы по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности. На каждого нарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

147 иностранцев будут выдворены за пределы страны, 13 мигрантов поместят в Центр временного содержания иностранных граждан для принудительного выдворения.

В результате мероприятий полиция пресекла деятельность уроженца одного из государств Средней Азии и местного жителя, занимавшихся организацией незаконной миграции. Возбуждены уголовные дела.