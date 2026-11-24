Москва24 ноя Вести.Благодаря операции "Нелегал" в 2026 году правоохранителям удалось выявить 143 тысячи нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

"Нелегал-2026" проводилась в два этапа сотрудниками МВД и ФСБ России, а также Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В результате комплекса мероприятий выявлено порядка 143 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также около 40 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности говорится в сообщении

На 80% по сравнению с прошлым годом увеличилось число решений об административном выдворении и депортации за пределы РФ – таких решений было более 34 тысяч. Возбуждено около 4,2 тысячи уголовных дел. Найдены 549 человек, находящихся в розыске.