На Камчатке 28 иностранцев будут выдворены за пределы России За пределы России на Камчатке будут выдворены 28 иностранцев

Москва19 окт Вести.Решения о выдворении за пределы России приняты в отношении 28 иностранцев, находившихся на Камчатке с нарушениями миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России по итогам второго этапа операции "Нелегал-2026".

Из 28 иностранцев, подлежащих выдворению, 6 покинут страну в форме контролируемого самостоятельного выезда, 22 будут помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, вынесено 27 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и 3 решения о депортации уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Всего во время операции были выявлены 176 нарушений миграционного законодательства. В их числе несоблюдение правил въезда и миграционного учета, режима пребывания, повторные нарушения и другие. По результатам рассмотрения административных дел наложены штрафы на общую сумму более 1,3 млн рублей.