Москва10 окт Вести.На Камчатке пресечена деятельность группы лиц, участницы которой подозреваются в организации незаконной миграции, сообщается в MAX-канале МВД края.

Установлено, что с января по октябрь 2026 года трое жительниц Петропавловска-Камчатского организовали незаконную постановку на миграционный учет иностранцев. Злоумышленницы предоставляли в органы миграционного учета заведомо недостоверные сведения о месте пребывания иностранцев, не имея намерения и возможности предоставить им жилье. Фигурантки организовали незаконную миграцию не менее 26 иностранных граждан. Во время обысков у подозреваемых изъяты три сотовых телефона, копии паспортов, договоры аренды квартир, автомобиль, два флэш-накопителя, 900 тысяч рублей, уведомления о временном пребывании, блокнот с записями.

Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору говорится в сообщении

Одна из подозреваемых помещена в ИВС. В отношении двух других избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ведется расследование.