Москва29 окт Вести.Суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговор в отношении 57-летнего мужчины и 27-летней женщины, они признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России с использованием поддельных документов, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.

Установлено, что с марта 2024 года по март 2025 года сообщники за деньги оформляли фиктивные трудовые договоры с коммерческой организацией. За свои услуги мужчина получал от 3,7 тысячи до 18 тысяч рублей, делился с соучастницей. Они обеспечили незаконное пребывание в России не менее 25 иностранцам.

Суд назначил мужчине 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Женщине - 5 лет в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летия говорится в сообщении

В доход государства конфисковано 273,7 тысячи рублей и ноутбук.

Приговор не вступил в законную силу.