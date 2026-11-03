На Камчатке возбуждено уголовное дело о незаконной игорной деятельности Перед судом на Камчатке предстанут организаторы незаконного игрового клуба

Москва3 ноя Вести.В прокуратуре Петропавловска–Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой, сообщается в MAX-канале регионального надзорного ведомства.

Следствие установило, что с июня 2025 года по февраль 2026 года 6 мужчин и 2 женщины организовали азартные игры с использованием игрового оборудования в помещении на улице Ленинградской. Они обеспечивали допуск клиентов, сбор оплаты, конспирацию незаконной деятельности.

Уголовное дело будет направлено в суд говорится в сообщении

Уточняется, что изъято 39 компьютеров.