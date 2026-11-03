Москва3 нояВести.В прокуратуре Петропавловска–Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой, сообщается в MAX-канале регионального надзорного ведомства.
Следствие установило, что с июня 2025 года по февраль 2026 года 6 мужчин и 2 женщины организовали азартные игры с использованием игрового оборудования в помещении на улице Ленинградской. Они обеспечивали допуск клиентов, сбор оплаты, конспирацию незаконной деятельности.
Уголовное дело будет направлено в судговорится в сообщении
Уточняется, что изъято 39 компьютеров.