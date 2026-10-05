Две жительницы Уссурийска будут осуждены за легализацию 300 мигрантов в РФ

Жительницы Приморья пойдут под суд за организацию канала незаконной миграции Две жительницы Уссурийска будут осуждены за легализацию 300 мигрантов в РФ

Москва5 окт Вести.Жительницы Уссурийска 47 и 56 лет предстанут перед судом за организацию канала незаконной миграции, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

По данным следствия, фигурантки с февраля по октябрь 2025 года организовали незаконное пребывание иностранцев в РФ.

Для осуществления незаконной деятельности использовалась компания, генеральным директором которой являлась одна из обвиняемых. Используя свое служебное положение, за денежное вознаграждение женщина выступала в качестве принимающей стороны для нелегалов, желающих незаконно встать на миграционный учет. Оформив фиктивную регистрацию, они возвращали им отрывные уведомления, содержащие заведомо ложные данные, что позволило мигрантам находиться в России на формально легальных основаниях. За период осуществления противоправной деятельности злоумышленницы организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию более 300 иностранным гражданам написали в ведомстве

На период расследования фигуранток отправили под домашний арест с запретом определенных действий. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.