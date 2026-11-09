В Чувашии 40 человек осудили за создание канала нелегальной миграции В Чувашии 40 организаторов нелегальной миграции приговорили к срокам

Москва9 ноя Вести.К реальным и условным срокам приговорили 40 организаторов нелегальной миграции в Чувашской Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Следственным отделом УФСБ России по Чувашской Республике завершено расследование уголовных дел в отношении участников организованной группы, причастных к организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию России (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Суд вынес обвинительные приговоры 40 фигурантам говорится в сообщении ведомства

По данным следствия, организаторы использовали поддельные приглашения от имени физических лиц и оформляли таким образом визы для граждан Ближнего Востока. При этом в документах указывались заведомо ложные сведения о цели въезда, месте пребывания иностранцев и их материальном и медицинском положении.

Получив визу, нелегалы пересекали границу России, а после отправлялись в страны Евросоюза. По такой схеме в РФ въехало 100 человек.

Активными участниками преступной группы стали граждане России и Ближнего Востока. Сотрудники ФСБ установили и задержали их. С 2024 по 2026 год за организацию канала незаконной миграции осудили 40 человек. При этом основные организаторы были приговорены к пяти годам лишения свободы и штрафам в 250-300 тысяч рублей. Остальные получили условные сроки, некоторым придется заплатить штрафы от 30 до 150 тысяч рублей.