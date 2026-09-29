В Саратовской области осудили 33 человека за организацию незаконной миграции

В Саратовской области осуждены 33 человека за помощь 6 тысячам нелегалов В Саратовской области осудили 33 человека за организацию незаконной миграции

Москва29 сен Вести.В Энгельсе Саратовской области осуждены 33 члена преступного сообщества за оказание содействия более шести тысячам нелегалов. Об этом сообщили на портале "МВД медиа".

Фигурантов приговорили к срокам от 9 месяцев до 17 лет лишения свободы.

Установлено, что организатор схемы с двумя соратниками получали от сообщников данные об иностранцах, находящихся в РФ с нарушениями миграционного законодательства.

Злоумышленники обеспечивали нелегалам безопасный выезд в одно из сопредельных государств, помогая им избежать административной ответственности. Подельники получали за свои услуги от 1,5 до 2 тысяч рублей за каждого пассажира.

Также фигуранты помогали приезжим получать новые миграционные карты, позволяющие им якобы законно пребывать в России.

Таким образом участники преступного сообщества за денежное вознаграждение организовали незаконный выезд за пределы Российской Федерации и въезд в страну для более чем 6 000 иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства отмечается в сообщении

В результате организатора приговорили к 17 годам лишения свободы, а двое его ближайших подельников, руководивших структурными подразделениями в Энгельсском и Ершовском районах, – к 16 и 12,5 годам соответственно.

Остальные 30 участников преступного сообщества будут отбывать наказания в исправительных учреждениях от 9 месяцев до семи лет.