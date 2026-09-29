Москва29 сенВести.В Энгельсе Саратовской области осуждены 33 члена преступного сообщества за оказание содействия более шести тысячам нелегалов. Об этом сообщили на портале "МВД медиа".
Фигурантов приговорили к срокам от 9 месяцев до 17 лет лишения свободы.
Установлено, что организатор схемы с двумя соратниками получали от сообщников данные об иностранцах, находящихся в РФ с нарушениями миграционного законодательства.
Злоумышленники обеспечивали нелегалам безопасный выезд в одно из сопредельных государств, помогая им избежать административной ответственности. Подельники получали за свои услуги от 1,5 до 2 тысяч рублей за каждого пассажира.
Также фигуранты помогали приезжим получать новые миграционные карты, позволяющие им якобы законно пребывать в России.
Таким образом участники преступного сообщества за денежное вознаграждение организовали незаконный выезд за пределы Российской Федерации и въезд в страну для более чем 6 000 иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательстваотмечается в сообщении
В результате организатора приговорили к 17 годам лишения свободы, а двое его ближайших подельников, руководивших структурными подразделениями в Энгельсском и Ершовском районах, – к 16 и 12,5 годам соответственно.
Остальные 30 участников преступного сообщества будут отбывать наказания в исправительных учреждениях от 9 месяцев до семи лет.