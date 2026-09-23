Москва23 сен Вести.В Тульской области суд вынес приговор участникам преступной группы, организовавшим незаконную миграцию и совершавшим коррупционные преступления. В состав группы входили пятеро бывших полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Доказательства, собранные ГСУ СК России по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора 13 участникам межрегиональной преступной группы, среди которых пятеро бывших сотрудников полиции из Тульской, Ростовской и Владимирской областей говорится в сообщении

В ходе следствия установлено, что преступная группа, в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов, была организована в 2023 году. Ее участники искали выходцев из Центрально-Азиатского региона, желавших получить гражданство РФ. За 500 тысяч рублей они предоставляли поддельные документы: пластиковые паспорта, якобы подтверждающие украинское гражданство, а также фальшивые справки о регистрации в Донецкой Народной Республике и Херсонской области до 2022 года. Благодаря этим фиктивным бумагам иностранцы могли претендовать на получение гражданства РФ по упрощенной схеме. Преступная деятельность была замаскирована под работу компании по подбору персонала.

Сейчас незаконно выданные российские паспорта аннулированы, а иностранцы выдворены за пределы России. Повторный въезд в страну им запрещен.

Одоевский межрайонный суд Тульской области приговорил бывших полицейских к лишению свободы на сроки от трех до 11 лет. В качестве дополнительного вида наказания им назначены штрафы в размере от 50 тыс. до 1,6 млн рублей.