В Финляндии расследуют дело о незаконном получении гражданства россиянами Полиция Финляндии расследует дело о незаконной выдаче гражданства приезжим

Москва27 авг Вести.Полиция и пограничники Финляндии расследуют дело о возможном незаконном получении гражданства и видов на жительство через фиктивное трудоустройство. Об этом сообщает Yle со ссылкой на правоохранительные ведомства страны.

По версии следствия, схема могла действовать более 20 лет. Россияне, как предполагается, платили за несуществующую работу через подставные компании, созданные главным подозреваемым в 2003 году. Его имя не разглашается.

Правоохранители считают, что не менее 12 россиян получили финский паспорт незаконно, еще пятеро собирались оформить документы.

По данным следствия, организатор схемы также помогал ее участникам обходить требования по знанию финского языка. В частности, он, предположительно, самостоятельно сдавал за них языковые экзамены и выполнял учебные работы.