Поиск работы за границей: эксперт рассказал, как не стать жертвой преступников

Эксперт: мечта о работе за границей может превратиться в настоящий кошмар Поиск работы за границей: эксперт рассказал, как не стать жертвой преступников

Москва17 авг Вести.Поиск работы через сомнительные вакансии за рубежом грозит россиянам потерей денег, кражей персональных данных и даже принудительным трудом. Об этом ТАСС сообщил эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Галактион Кучава.

По его словам, мошенники могут месяцами втираться в доверие, собирая информацию для оформления кредитов или открытия подставных фирм.

У соискателя собирают сканы документов, банковские реквизиты и иные персональные данные, которые впоследствии могут использоваться для синтетического мошенничества, например для оформления кредитов или регистрации подставных юридических лиц. В отдельных случаях речь идет о вовлечении в схемы принудительного труда отметил эксперт

Кучав рекомендует соискателям заранее сравнивать указанную в объявлении зарплату с рыночными показателями по конкретной стране и профессии, чтобы избежать взаимодействия с мошенниками.

Ранее стало известно, что российские дипломаты регулярно помогают возвращать соотечественников, пострадавших от подобных преступных схем. Так, на родину из Мьянмы были вызволены 23 россиянина.