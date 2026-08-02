Общественник рассказал, как мошенники обманывают мам в декрете Общественник Иванов: мошенники обманывают мам в декрете под видом работодателей

Москва2 авг Вести.Женщины в декретном отпуске нередко становятся жертвами мошенников. Злоумышленники действуют под видом работодателей, чтобы обмануть эту категорию граждан. Об этом председатель Общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов рассказал NEWS.ru.

Злоумышленники целенаправленно выбирают женщин в декрете, потому что знают: они эмоционально уязвимы, ограничены в общении, находятся в поиске дополнительного дохода и часто готовы довериться красивым обещаниям пояснил специалист

По его словам, нередко женщин приглашают в чаты, в которых представители "кадрового агентства" просят оплатить доступ к базе вакансий или вступительный взнос.

Собеседник также выделил и другие популярные у аферистов сценарии. Один из них — рассылка фишинговых ссылок под предлогом "подтверждения оплаты". Если пользователь переходит по такой ссылке, он фактически передает злоумышленникам доступ к своим банковским данным.

В некоторых случаях преступники выдают себя за представителей работодателя или банка и убеждают жертву сообщить им одноразовые коды подтверждения либо перевести средства на так называемый "безопасный счет", который в действительности принадлежит мошенникам.

Эксперт предупредил, что требование оплаты при трудоустройстве является стопроцентным признаком мошенничества. Он призвал не доверять объявлениям с обещаниями высокой зарплаты за простую работу и избегать перехода по подозрительным ссылкам из мессенджеров.

Кроме того, специалист напомнил о важности защиты личных данных: нельзя сообщать кому-либо коды из SMS. По его словам, информацию о реальном работодателе следует проверять на наличие официальных сайтов и реквизитов, а не только страниц в соцсетях.

Ранее сообщалось, что мошенники собирают досье на россиян, просматривая их страницы в соцсетях.