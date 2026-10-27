Швейное предприятие в Ростовской области организовало канал нелегальной миграции ФСБ и МВД ликвидировали канал нелегальной миграции с подложными визами

Москва27 окт Вести.ФСБ и МВД пресекли работу канала нелегальной миграции с выдачей подложных виз, организованный руководством швейного предприятия в городе Шахты Ростовской области и рядом других коммерческих структур, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях пресечена противоправная деятельность руководителей ряда коммерческих компаний, связанная с организацией межрегионального преступного сообщества, действовавшего в целях обеспечения функционирования канала нелегальной миграции и хищения бюджетных денежных средств говорится в сообщении

Как уточнили в ЦОС, руководители швейного производства в Шахтах вступили в сговор с представителями ряда юрлиц из других регионов страны и наладили въезд иностранцев по деловым визам и визам высококвалифицированных специалистов, оформленным от имени фирм-однодневок с заведомо ложной целью приезда.

Подозреваемые декларировали фиктивное привлечение к работам высококлассных специалистов из-за рубежа с оплатой труда 250 тыс. руб. в месяц. Фактически заявленной квалификации по указанным специальностям иностранные работники не имели, а их зарплата составляла 60 тыс. руб. в месяц, добавили в ЦОС.

На имущество швейного предприятия в Шахтах наложен арест на общую сумму 141 млн руб.

Ранее стало известно, что в Дмитровском муниципальном округе Подмосковья в результате оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2026" 160 иностранцев были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. 147 из них будут выдворены на родину.