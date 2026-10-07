В Петербурге раскрыли схему фиктивного трудоустройства мигрантов В Петербурге разоблачили схему легализации приезжих через трудоустройство

Москва7 окт Вести.В Приморском районе Петербурга полиция раскрыли схему, с помощью которой мигрантов незаконно устраивали на работу, чтобы они могли легально находиться в стране. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При расследовании ранее возбужденного уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ сотрудники полиции Приморского района установили, что 41-летний мужчина и его знакомая незаконно использовали документы и электронную цифровую подпись индивидуального предпринимателя говорится в сообщении

Через эту учетную запись сообщники оформляли фальшивые трудовые договоры с иностранцами. Так им удалось "легализовать" двух приезжих из ближнего зарубежья — каждый заплатил за такую услугу по 7 тысяч рублей.

Сейчас полиция выясняет все детали дела и ищет других людей, которые могли участвовать в этой схеме.