Москва21 нояВести.В Санкт-Петербурге полиция проверила строительную площадку жилого комплекса в поселке Шушары на Окуловской улице в Пушкинском районе, сообщает полиция.
В рамках мероприятия полицейские проверили документы и основания для осуществления трудовой деятельности у 387 иностранных граждан. По результатам проверочных действий в полицию был доставлен 31 иностранец. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФговорится в сообщении
Нарушителям грозят штрафы от 4 000 до 12 000 рублей и административное выдворение за пределы РФ. Полиция устанавливает обстоятельства привлечения нарушителей миграционного законодательства к трудовой деятельности.