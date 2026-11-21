В Шушарах полиция проверила стройку, более 30 мигрантов доставлены в отделение

На стройке в Шушарах выявили более 30 нарушителей миграционного законодательства В Шушарах полиция проверила стройку, более 30 мигрантов доставлены в отделение

Москва21 ноя Вести.В Санкт-Петербурге полиция проверила строительную площадку жилого комплекса в поселке Шушары на Окуловской улице в Пушкинском районе, сообщает полиция.

В рамках мероприятия полицейские проверили документы и основания для осуществления трудовой деятельности у 387 иностранных граждан. По результатам проверочных действий в полицию был доставлен 31 иностранец. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ говорится в сообщении

Нарушителям грозят штрафы от 4 000 до 12 000 рублей и административное выдворение за пределы РФ. Полиция устанавливает обстоятельства привлечения нарушителей миграционного законодательства к трудовой деятельности.