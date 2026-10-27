Фигурант дела о незаконной миграции делал приглашения людям из Индии и Пакистана

ФСБ раскрыла схему с приглашениями для мигрантов из Индии, Пакистана и Шри-Ланки Фигурант дела о незаконной миграции делал приглашения людям из Индии и Пакистана

Москва27 окт Вести.Один из задержанных по делу об организации незаконной миграции признал, что занимался оформлением нелегальных приглашений для граждан Индии, Пакистана и Шри-Ланки. Об этом следует из видео Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержан за организацию незаконной миграции в виде оформления соглашений для граждан Индии, Пакистана, Шри-Ланки рассказал на видео один из задержанных

По словам задержанного, въехавшие в Россию иностранцы фактически работали на маркетплейсах.

Ранее в ФСБ сообщили, что совместно с МВД задержали более 20 человек, связанных с организацией нелегальной миграции и хищением государственных денежных средств. Сообщники работали в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Организаторы, по данным ФСБ, выстроили схему на базе швейного предприятия в городе Шахты Ростовской области.